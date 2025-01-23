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Еврокубок: результаты 22 января

Еврокубок: результаты 22 января
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В среду, 22 января, состоялись семь матчей в рамках 16-го тура Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных встреч.

Результаты матчей Еврокубка 22 января:

Еврокубок . Группа A. 16-й тур
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
88 : 76
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Еврокубок . Группа A. 16-й тур
22 января 2025, среда. 20:45 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
84 : 77
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа A. 16-й тур
22 января 2025, среда. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 72
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Еврокубок . Группа A. 16-й тур
22 января 2025, среда. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
82 : 85
Будучность
Подгорица, Черногория
Еврокубок . Группа B. 16-й тур
22 января 2025, среда. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
87 : 82
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Еврокубок . Группа B. 16-й тур
22 января 2025, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
106 : 65
Арис
Салоники, Греция
Еврокубок . Группа B. 16-й тур
22 января 2025, среда. 22:45 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
76 : 75
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль

По состоянию на 23 января возглавляет турнирную таблицу группы А турецкий клуб «Бахчешехир Колежи», выигравший 81,3% матчей. На второй строчке, предоставляющей прямой выход в четвертьфинал, располагается «Хапоэль» из Тель-Авива с 62,5% побед.

В группе B Еврокубка лидирует испанская «Валенсия», победившая в 87,5% встреч. На втором месте идёт словенская «Цедевита-Олимпия» с 62,5% побед.

Худшей командой всего турнира на данный момент является «Трефл Сопот» из Польши, выигравший лишь один из 16 матчей (6,3%).

Турнирная таблица Еврокубка
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