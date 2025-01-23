Еврокубок: результаты 22 января

В среду, 22 января, состоялись семь матчей в рамках 16-го тура Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных встреч.

Результаты матчей Еврокубка 22 января:

По состоянию на 23 января возглавляет турнирную таблицу группы А турецкий клуб «Бахчешехир Колежи», выигравший 81,3% матчей. На второй строчке, предоставляющей прямой выход в четвертьфинал, располагается «Хапоэль» из Тель-Авива с 62,5% побед.

В группе B Еврокубка лидирует испанская «Валенсия», победившая в 87,5% встреч. На втором месте идёт словенская «Цедевита-Олимпия» с 62,5% побед.

Худшей командой всего турнира на данный момент является «Трефл Сопот» из Польши, выигравший лишь один из 16 матчей (6,3%).