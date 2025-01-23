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Курбанов тянулся до мяча, чирлидерши зажигали на паркете. Фото победы ЦСКА

Курбанов тянулся до мяча, чирлидерши зажигали на паркете. Фото победы ЦСКА
Группа поддержки ЦСКА
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22 января в Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором столичный ЦСКА разгромил саратовский «Автодор» со счётом 108:83.

Болельщики московского ЦСКА развернули баннер в поддержку главного тренера команды Андреаса Пистиолиса во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (108:83), который прошёл вчера, 22 января.

Напомним, Пистиолис был удалён в конце предыдущего матча с «Локомотивом-Кубань» (104:106) из-за споров с арбитрами. Нескольким армейцам даже пришлось удерживать своего тренера, который в гневе выбежал на площадку. Из-за недовольства судейскими решениями ни один из представителей ЦСКА не явился на обязательную пресс-конференцию после встречи.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Автодор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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