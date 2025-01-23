Евролига: расписание матчей на 23 января
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Сегодня, 23 января, состоится очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Евролиги на 23 января:
20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Олимпия»;
22:05 мск – «Маккаби» Тель-Авив – «Црвена Звезда»;
22:15 мск – «Панатинаикос» – «Жальгирис»;
22:30 мск – «Виртус» – «Монако»;
22:45 мск – «Реал» Мадрид – «Баскония».
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает греческий «Олимпиакос». В активе этой команды 16 побед и шесть поражений. Второе место у турецкого «Фенербахче» (14 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (13 побед — девять поражений).
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