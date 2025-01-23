Евролига: расписание матчей на 23 января

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Сегодня, 23 января, состоится очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 23 января:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Олимпия»;

22:05 мск – «Маккаби» Тель-Авив – «Црвена Звезда»;

22:15 мск – «Панатинаикос» – «Жальгирис»;

22:30 мск – «Виртус» – «Монако»;

22:45 мск – «Реал» Мадрид – «Баскония».

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает греческий «Олимпиакос». В активе этой команды 16 побед и шесть поражений. Второе место у турецкого «Фенербахче» (14 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (13 побед — девять поражений).