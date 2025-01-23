Андре Драммонд назвал четырёх величайших баскетболистов НБА по игре на подборах

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Андре Драммонд поделился мнением о самых сильных баскетболистах в истории НБА по игре на подборах.

«Моя версия горы Рашмор среди лучших баскетболистов по игре на подборах? Деннис Родман, Мозес Мэлоун, Билл Расселл и Тристан Томпсон», — сказал Драммонд в подкасте Пола Джорджа.

Отметим, что сам Драммонд в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в 28 матчах регулярного чемпионата в среднем за игру делает 7,7 подбора. Также в его активе 7,1 очка и 0,6 передачи. «Филадельфия» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции.

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Появление Денниса Родмана перед чикагской публикой: