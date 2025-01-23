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Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
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«В 10 раз больше». Рэджон Рондо ответил, титул в «Селтикс» или «Лейкерс» ценит выше

«В 10 раз больше». Рэджон Рондо ответил, титул в «Селтикс» или «Лейкерс» ценит выше
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэджон Рондо поделился мнением о значимости каждого из своих титулов. Рондо становился чемпионом в 2008 году, когда выступал за «Бостон Селтикс», и в 2020-м, когда был игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В молодом возрасте я думал, что это станет для меня нормой. Я воспринимал это как должное. Мне потребовалось ещё 12 лет, чтобы выиграть ещё один титул, и я оценил это в 10 раз больше. Возможность поделиться этим опытом с сыном сделала его ещё более особенным. Но, очевидно, «Селтикс» привели меня туда, где я нахожусь сегодня», — сказал Рондо в эфире Run it Back.

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