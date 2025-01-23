«Мне жаль». Дрэймонд Грин назвал игрока, которого ему не следовало бить

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вспомнил потасовку с бывшим товарищем по команде Джорданом Пулом. Она произошла на тренировке «Голден Стэйт» перед началом сезона-2022/2023. Занятие тогда пришлось остановить, а Грина и Пула – разнимать. В настоящий момент Пул является игроком «Вашингтон Уизардс».

«Прошло три года и нужно двигаться дальше. Мы должны идти вперёд. И мне действительно жаль. Меня всё время хотят выставить плохим парнем. Что случилось, то случилось. Мне жаль, мне не следовало его бить. Но это уже случилось. Идём дальше», — сказал Грин в своём подкасте.

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