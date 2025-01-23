66 очков Ирвинга и Вашингтона не помогли «Далласу» избежать поражения от «Миннесоты»

В ночь с 22 на 23 января мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Даллас Маверикс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 115:114.

Пару самых результативных игроков матча составили игроки «Маверикс» — разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг отметился 36 очками, четырьмя подборами и девятью ассистами, на счету тяжёлого форварда Пи Джея Вашингтона 30 очков, семь подборов и два ассист. Лидер «Далласа» словенец Лука Дончич не принимал участие в матче из-за травмы.