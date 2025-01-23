66 очков Ирвинга и Вашингтона не помогли «Далласу» избежать поражения от «Миннесоты»
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В ночь с 22 на 23 января мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Даллас Маверикс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 115:114.
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Вашингтон - 30, Гэффорд - 14, Клебер - 10, Динвидди - 9, Гримс - 5, Проспер - 4, Эдвардс - 4, Уильямс - 2, Гортман, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 27, Эдвардс - 21, Конли - 18, Рэндл - 16, Гобер - 14, Рид - 12, Александер-Уолкер - 7, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Пару самых результативных игроков матча составили игроки «Маверикс» — разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг отметился 36 очками, четырьмя подборами и девятью ассистами, на счету тяжёлого форварда Пи Джея Вашингтона 30 очков, семь подборов и два ассист. Лидер «Далласа» словенец Лука Дончич не принимал участие в матче из-за травмы.
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