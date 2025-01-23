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Оклахома-Сити Тандер — Юта Джаз, результат матча 23 января 2025, счет 123:114, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

54 очка Шея Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Ютой»
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В ночь с 22 на 23 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 123:114.

НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 54, Уильямс - 25, Уоллес - 13, Уиггинс - 10, Карузо - 7, Карлсон - 6, Дорт - 5, Уильямс - 3, Джонс, Дженг, Флаглер, Уильямс, Дука
Юта Джаз: Коллинс - 22, Секстон - 18, Маркканен - 17, Кесслер - 17, Джордж - 15, Кольер - 8, Юбэнкс - 6, Михайлюк - 6, Harkless - 5, Миллз, Филиповски, Чьебв

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, который набрал 54 очка, а также собрал восемь подборов и отдал пять ассистов. При этом три игрока «Юты» оформили дабл-даблы — тяжёлый форвард Джон Коллинс (22 очка и 12 подборов), центровой Уокер Кесслер (17 очков и 15 подборов) и разыгрывающий защитник Кейонте Джордж (15 очков и 10 передач).

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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