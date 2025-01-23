54 очка Шея Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Ютой»

В ночь с 22 на 23 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 123:114.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, который набрал 54 очка, а также собрал восемь подборов и отдал пять ассистов. При этом три игрока «Юты» оформили дабл-даблы — тяжёлый форвард Джон Коллинс (22 очка и 12 подборов), центровой Уокер Кесслер (17 очков и 15 подборов) и разыгрывающий защитник Кейонте Джордж (15 очков и 10 передач).