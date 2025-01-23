Лидер Востока НБА «Кливленд» уступил второй команде Запада «Хьюстону»

В ночь с 22 на 23 января мск на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Хьюстон Рокетс» и «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:108.

В составе победителей самыми результативными стали турецкий центровой Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов, и американский форвард Амен Томпсон, также оформивший дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

Самыми результативными игроками в составе «Кливленда» стали американский центровой Джарретт Аллен, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов, и защитник Дариус Гарленд, на счету которого 25 очков.

«Хьюстон» и «Кавальерс» проведут ответную встречу в Кливленде 26 января.