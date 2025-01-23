Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер Востока НБА «Кливленд» уступил второй команде Запада «Хьюстону»

Лидер Востока НБА «Кливленд» уступил второй команде Запада «Хьюстону»
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января мск на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Хьюстон Рокетс» и «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:108.

НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 108
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Шенгюн - 18, Томпсон - 16, Уитмор - 16, Исон - 12, Грин - 10, Тэйт - 4, Брукс - 4, Адамс - 3, Холидей, Ландейл, Шеппард, Уильямс, Грин
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Митчелл - 19, Джером - 18, Аллен - 17, Ньянг - 8, Уэйд - 8, Меррилл - 7, Страс - 5, Портер, Томпсон, Бейтс, Тайсон

В составе победителей самыми результативными стали турецкий центровой Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов, и американский форвард Амен Томпсон, также оформивший дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

Самыми результативными игроками в составе «Кливленда» стали американский центровой Джарретт Аллен, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов, и защитник Дариус Гарленд, на счету которого 25 очков.

«Хьюстон» и «Кавальерс» проведут ответную встречу в Кливленде 26 января.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
«Детройт» одержал победу над «Хьюстоном», у Дюрена дабл-дабл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android