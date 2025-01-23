Капитан «Енисея»: если распустить легионеров, качество игры упадёт — но не навсегда же!

Капитан красноярского «Енисея» Сергей Балашов высказался на тему развития российских игроков в клубе и Единой лиге ВТБ в целом.

«Мне кажется, что самая правильная позиция – это развивать своих игроков. Нет смысла развивать иностранца, который уедет. А 95% всех иностранцев уезжают. Только в топ-клубах они могут оставаться, потому что им предлагают хорошие условия и комфорт. А так, естественно, лучше раскрывать своих игроков. Во-первых, чтобы в сборную можно было вызвать большее их число. Когда много российских парней играют, у тренера больше выбор. А это уже конкуренция, с ней интереснее становится.

Многие говорят, что, если всех иностранцев распустить и играть только русскими, качество игры упадёт. Скорее всего, так и будет. Но оно же упадёт не навсегда. Это всё навёрстывается. Когда-то появятся и российские Ратэн-Мэйсы, и российские Рейнольдсы. Просто на это нужно время. Они же тоже не родились такими. Постепенно всё было. Если посмотреть на Ксэвьера, он не сразу начал так невероятно играть. Рейнольдс, когда приезжал в «Зенит», совершенно другой игрок был. Так что просто время нужно дать. Но далеко не у всех клубов есть такая возможность. Поэтому подписывают легионеров», – сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.