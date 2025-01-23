Лидер «Енисея» оценил шансы команды на попадание в плей-офф Единой лиги

Центровой красноярского «Енисея» Сергей Балашов оценил шансы команды на попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ. На данный момент клуб занимает девятое место в таблице с 10 победами в 27 матчах и находится в зоне плей-ин.

«Шансы достаточно высокие. У «Автодора» 10 побед, у «Пармы» 12 – на три больше, чем у нас. «Нижний» тоже очень близко. Так что тут сложно предсказать. Но я считаю, что шансы у нас неплохие. Даже очень неплохие. Не стоит ехать к нам на игры и думать, что будет лёгкая прогулка. Может, иногда мы играем не очень стабильно. Можем проиграть «-30», но потом с этим же соперником идти очко в очко. Так что я бы сказал, что мы очень непредсказуемая команда. В хорошем смысле», – сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В сезоне-2023/2024 «Енисей» досрочно обеспечил себе выход в стадию плей-офф турнира, но на первом этапе потерпел поражение 0-3 от ЦСКА.