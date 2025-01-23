Сергей Балашов рассказал, как уход Ратэн-Мэйса и других легионеров сказался на «Енисее»

Центровой «Енисея» Сергей Балашов рассказал, как отъезд Ксэвьера Ратэн-Мэйса, Джеремайи Мартина и других легионеров сказался на красноярской команде в сезоне-2024/2025.

«Если так посмотреть, у нас иностранцы каждый год уезжают. Если не ошибаюсь,

за пять лет, что я тут, и два-три года до этого, только Дастин Хог оставался на два сезона в «Енисее». Легионеры часто меняются. И смена игроков всегда сказывается. Надо притереться друг к другу, сыграться.

Ну а то, что уехали высокого уровня баскетболисты, которые постоянно возились с мячом… Мы не могли заранее знать, что они вот так бы хорошо играли. Это было невозможно предвидеть. У Ксэвьера это был лучший сезон в жизни. У Мартина, по-моему, один из лучших. Предугадать, как Сандерс в этом году будет у нас играть, было невозможно. Если бы он, допустим, приехал и начал по 30 очков забивать, тоже было бы глупо ему не дать мяч. Так что всё поменялось в положительную сторону в том плане, что теперь все игроки могут себя проявить. В отрицательном плане, естественно, мы стали меньше выигрывать. Но это всё равно можно наверстать, потому что командный баскетбол лучше, чем играть в одиночку. Он более стабильный, более контролируемый», – сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.