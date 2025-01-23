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Капитан «Енисея»: надеялся попасть на Матч звёзд Единой лиги, но трагедии делать не буду

Капитан «Енисея»: надеялся попасть на Матч звёзд Единой лиги, но трагедии делать не буду
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Центровой Сергей Балашов, выполняющий роль капитана в красноярском «Енисее», ответил на вопрос, надеялся ли он попасть на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ – 2025. «Чемпионат» и несколько других СМИ номинировали баскетболиста на участие, но по итогам голосования он остался вне заявки.

«Если честно, чуть-чуть надеялся. Расстроился? Да нет… Было приятно вообще оказаться номинированным на возможное участие. Раньше такой возможности не было, к сожалению. Был рад, что несколько СМИ за меня проголосовали. Это уже очень приятное внимание. Естественно, попасть хотелось бы и хочется. Возможно, кто-то ещё откажется, снимется из-за травмы. Не дай бог, чтобы у кого-то травма случилась, конечно. Если не поеду, то какой-то трагедии, естественно, делать не буду. Три секунды погрущу, и всё. Пойдём дальше», – сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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