«Друг из ЦСКА подсадил». Капитан «Енисея» Балашов рассказал о необычном увлечении

Центровой красноярского «Енисея» Сергей Балашов рассказал о необычном увлечении, которое он разделяет с защитником московского ЦСКА Владимиром Карпенко.

«Вова Карпенко из ЦСКА подсадил меня на чай. Теперь покупаю себе чаи, он какие-то из них рекомендует. Недавно мне Захар [Ведищев] подарил доску, чтобы чай пить. На Новый год у нас был «Тайный Санта», мы командой отмечали, и мне подарили колбу для заваривания. Вот такое увлечение, чай попить люблю. Нравится эта церемония. У меня вообще мечта — в своей квартире сделать для этого отдельный уголок. Там будет стеночка, на которой много разного чая стоит, стол, телевизор с приставкой. Ещё мне в «Тайном Санте» Артём Шлегель подарил виниловый проигрыватель. Представляю: винил играет, я включаю приставку… Это мой уголок счастья будет», – сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.