В ночь с 22 на 23 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 23 января

«Бруклин Нетс» – «Финикс Санз» — 84:108.

«Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» — 104:114.

«Даллас Маверикс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 114:115.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Милуоки Бакс» — перенесён из-за плохих погодных условий .

. «Хьюстон Рокетс» – «Кливленд Кавальерс» — 109:108.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Юта Джаз» — 123:114.

«Мемфис Гриззлиз» – «Шарлотт Хорнетс» — 123:120.

«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 123:117.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Бостон Селтикс» — 113:117 OT.

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