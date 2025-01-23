Результаты игрового дня НБА 23 января
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В ночь с 22 на 23 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 23 января
- «Бруклин Нетс» – «Финикс Санз» — 84:108.
- «Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» — 104:114.
- «Даллас Маверикс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 114:115.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Милуоки Бакс» — перенесён из-за плохих погодных условий.
- «Хьюстон Рокетс» – «Кливленд Кавальерс» — 109:108.
- «Оклахома-Сити Тандер» – «Юта Джаз» — 123:114.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Шарлотт Хорнетс» — 123:120.
- «Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 123:117.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Бостон Селтикс» — 113:117 OT.
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
84 : 108
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: Джонсон - 20, Уилсон - 15, Миллер-Уайтхэд - 12, Клэкстон - 10, Шарп - 8, Клауни - 7, Эвбуомван - 6, Бикман - 4, Мартин - 2, Расселл, Джонсон, Уотфорд
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 24, Ричардс - 8, Аллен - 8, Джонс - 8, Моррис - 7, Данн - 6, Пламли - 6, О'Нил - 3, Ли - 3, Гиллеспи - 2, Бол - 1, Игодаро
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
104 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Дэниэлс - 20, Джонсон - 17, Капела - 16, Янг - 13, Хантер - 10, Оконгву - 9, Крейчи - 9, Мэтьюз - 8, Богданович - 2, Родди, Нэнс, Барлоу
Детройт Пистонс: Каннингем - 29, Бисли - 19, Томпсон - 16, Дюрен - 14, Фонтеккио - 13, Харрис - 9, Сассер - 5, Хардуэй-младший - 3, Холланд - 2, Рид - 2, Стюарт - 2, Мур
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Вашингтон - 30, Гэффорд - 14, Клебер - 10, Динвидди - 9, Гримс - 5, Проспер - 4, Эдвардс - 4, Уильямс - 2, Гортман, Томпсон, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 27, Эдвардс - 21, Конли - 18, Рэндл - 16, Гобер - 14, Рид - 12, Александер-Уолкер - 7, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Перенесён
Милуоки Бакс
Милуоки
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 108
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Шенгюн - 18, Томпсон - 16, Уитмор - 16, Исон - 12, Грин - 10, Тэйт - 4, Брукс - 4, Адамс - 3, Холидей, Ландейл, Смит II, Шеппард, Уильямс, Грин
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Митчелл - 19, Джером - 18, Аллен - 17, Ньянг - 8, Уэйд - 8, Меррилл - 7, Страс - 5, Портер, Томпсон, Бейтс, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 54, Уильямс - 25, Уоллес - 13, Уиггинс - 10, Карузо - 7, Карлсон - 6, Дорт - 5, Уильямс - 3, Джонс, Дженг, Флаглер, Уильямс, Дука
Юта Джаз: Коллинс - 22, Секстон - 18, Маркканен - 17, Кесслер - 17, Джордж - 15, Кольер - 8, Юбэнкс - 6, Михайлюк - 6, Harkless - 5, Миллз, Филиповски, Чьебв
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
132 : 120
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 24, Кеннард - 23, Джексон - 22, Морант - 16, Уэллс - 13, Хафф - 13, Кларк - 9, Иди - 7, Джексон - 3, Альдама - 2, Пиппен Мл., Кончар
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 38, Болл - 22, Бриджес - 17, Смит - 9, Грин - 8, Окоги - 6, Уонг - 6, Карри - 6, Мартин - 5, Диабате - 3, Джеффрис, Мицич, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Дерозан - 32, Сабонис - 26, Монк - 20, Фокс - 14, Мюррэй - 13, Эллис - 8, Лайлз - 7, Картер - 3, Маклафлин, Макдермотт, Хаертер, Джонс, Лень, Краудер
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 25, Хилд - 17, Сантос - 16, Карри - 14, Муди - 11, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 8, Шрёдер - 7, Пост - 5, Уотерс III - 3, Луни, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 117
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Клипперс: Джонс - 29, Портер - 26, Коффи - 24, Мэнн - 11, Хиланд - 8, Миллер - 6, Бамба - 5, Браун - 4, Флауэрс, Кристи, Джонс
Бостон Селтикс: Браун - 25, Тейтум - 24, Уайт - 20, Хозер - 15, Кета - 11, Притчард - 9, Спрингер - 8, Уолш - 3, Корнет - 2, Тиллман, Шейерман
Видео: Барретт и Гилджес-Александер проводят бросковую тренировку
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