Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы — Гордон

Следствие приняло решение не возбуждать уголовное дело по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом рассказала юрист Екатерина Гордон.

«Мы получили отказ в открытии уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», — приводит слова Гордон «РИА Новости Спорт».

Предварительный отказ, как считает правозащитница, связан с процессуальными сроками.

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма, выступая в Российской Федерации, играл за такие клубы, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

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