Антуан Уокер предупредил «Майами» о последствиях из-за ситуации с Джимми Батлером

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Антуан Уокер поделился мнением о напряжённой ситуации в «Майами Хит» из-за конфликта команды с её лёгким форвардом Джимми Батлером.

«Это лига игроков. Она изменилась. Лига стала более дружелюбна к игрокам. Нужно стараться больше угождать парням. Но это не в стиле Пэта Райли. Есть правила НБА, и есть правила Пэта Райли. И все, кто играл за «Майами», понимают это. Однако сейчас всё по-другому. Другая эпоха – другие игроки. Нужно мыслить по-другому.

Игроки очень уважают Джимми. Он участник Матча всех звёзд. Так что они будут смотреть на то, через что проходит Джимми, и это может удержать их от желания подписать контракт с «Хит», если всё пойдёт не так, как надо», — сказал Уокер в эфире SiriusXM NBA Radio.

Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами»: