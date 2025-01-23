Владимир Гомельский ответил, заслуживал ли ЦСКА победы в матче с «Локомотивом»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (104:106).

«Что случилось с защитой? Я думаю, что обе команды в обороне играли безответственно. Но согласитесь, что ЦСКА с такой защитой победы не заслуживал», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, игра ознаменовалась скандальной концовкой из-за удаления лидера армейцев Каспера Уэйра после вылета за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Американец получил технический фол, что вызвало недовольство других игроков красно-синих, а тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

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