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Владимир Гомельский ответил, заслуживал ли ЦСКА победы в матче с «Локомотивом»

Владимир Гомельский ответил, заслуживал ли ЦСКА победы в матче с «Локомотивом»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (104:106).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

«Что случилось с защитой? Я думаю, что обе команды в обороне играли безответственно. Но согласитесь, что ЦСКА с такой защитой победы не заслуживал», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, игра ознаменовалась скандальной концовкой из-за удаления лидера армейцев Каспера Уэйра после вылета за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Американец получил технический фол, что вызвало недовольство других игроков красно-синих, а тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

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