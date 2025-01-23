Названо новое время начала матча ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге

Начало матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга» перенесено на 12:30 мск. Об этом сообщили пресс-службы обеих команд. Также информация есть на сайте Единой лиги. Встреча запланирована на 2 февраля.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 23 победы и четыре поражения. «Зенит» замыкает топ-3. На счету клуба из Санкт-Петербурга 21 победа и пять поражений.

Ранее пресс-служба Единой лиги сообщила, что отстранила судейскую бригаду матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань» от работы на ближайших играх турнира после скандального эпизода в концовке игры армейцев и железнодорожников.

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