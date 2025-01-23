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Никола Йокич стал автором уникального достижения в НБА

Никола Йокич стал автором уникального достижения в НБА
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл в четырёх матчах подряд, не появляясь при этом на паркете в четвёртых четвертях. Как информирует статистический сервис Crazy Stats, это самая длинная подобная серия в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Предыдущая самая длинная серия такого рода составляла две игры подряд (Расселл Уэстбрук в октябре 2017 года и Джеймс Харден в январе 2023 года).

В нынешнем сезоне НБА Никола к настоящему моменту принял участие в 37 матчах, в которых в среднем набирал 30,1 очка, совершал 13,2 подбора и отдавал 9,9 передачи.

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