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Названа сумма, которую может потерять Батлер в результате отстранений со стороны «Майами»

Названа сумма, которую может потерять Батлер в результате отстранений со стороны «Майами»
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер рискует потерять внушительную сумму в результате отстранений от матчей команды. Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщал, что «Хит» намерены отстранить Батлера на две игры. До этого «Майами» исключал игрока из состава на семь игр. Как рассказал журналист Энтони Чанг на своей странице в социальных сетях, отстранение от девяти встреч повлечёт вычет из контракта Батлера суммы в $ 3,1 млн.

При этом уточняется, что Батлер всё же может рассчитывать получить часть (или даже большую часть) этой суммы в зависимости от исхода жалоб, которые он может подать через профессиональный союз, представляющий интересы игроков лиги.

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