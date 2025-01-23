Стефен Карри высказался после поражения «Голден Стэйт» в матче с «Сакраменто»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась со счётом 123:117 в пользу «Сакраменто».

«Они делали всё, чтобы остановить меня, и это позволило нам лучше двигать мяч и находить открытые броски. Надо оставаться дисциплинированными и находить способы, что противопоставлять подобным типам защит. Мы слишком торопились», — сказал Карри после матча во время общения с прессой.

Отметим, что Карри в матче с «Кингз» оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и 12 ассистов, а также три подбора.

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