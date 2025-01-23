Стефен Карри высказался после поражения «Голден Стэйт» в матче с «Сакраменто»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась со счётом 123:117 в пользу «Сакраменто».
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Дерозан - 32, Сабонис - 26, Монк - 20, Фокс - 14, Мюррэй - 13, Эллис - 8, Лайлз - 7, Картер - 3, Маклафлин, Макдермотт, Хаертер, Джонс, Лень, Краудер
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 25, Хилд - 17, Сантос - 16, Карри - 14, Муди - 11, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 8, Шрёдер - 7, Пост - 5, Уотерс III - 3, Луни, Спенсер
«Они делали всё, чтобы остановить меня, и это позволило нам лучше двигать мяч и находить открытые броски. Надо оставаться дисциплинированными и находить способы, что противопоставлять подобным типам защит. Мы слишком торопились», — сказал Карри после матча во время общения с прессой.
Отметим, что Карри в матче с «Кингз» оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и 12 ассистов, а также три подбора.
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