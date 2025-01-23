Экс-игрок НБА Кайл Синглер: я прошу арестовать моих родителей

Бывший игрок НБА Кайл Синглер записал новое странное видео. Бывший спортсмен призвал арестовать своих родителей.

«Я прошу арестовать моих родителей. Они превратили мою жизнь в ад под предлогом политики и навязанной повестки. Сегодня военная разведка управляет людьми. Это делается, чтобы их контролировать. Меня контролируют и мною манипулируют. Меня поставили в обстоятельства, которые повлияли на моё здоровье и благополучие. Я призываю все средства массовой информации помочь мне донести эту историю до общественности», — сказал Синглер на своей странице в социальных сетях.

Не так давно Кайл также записал видеообращения.

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