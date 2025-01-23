Комиссионер НБА Сильвер объяснил, как Дональд Трамп может помочь в развитии баскетбола

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер объяснил, как администрация президента США Дональда Трампа может помочь в развитии баскетбола.

«В НБА существует давняя традиция позволять своим игрокам высказываться по общественным вопросам, которые для них важны. Это не изменилось при администрации Джозефа Байдена и не изменится при администрации Трампа. Мы надеемся, что спорт сможет стать объединяющей силой как в США, так и на международном уровне.

Интересно, что президент Трамп — большой любитель спорта. Это то, что объединяет нас с ним, нашими игроками и лигой в целом. Я думаю, что существуют серьёзные проблемы, связанные со студенческим баскетболом. Считаю, что администрация Трампа может их решить.

Из первого срока президента Трампа, а также из периода правления президента Байдена были извлечены определённые уроки. Стоит отметить, что несколько сторонников Трампа являются влиятельными фигурами на крупных медиаплатформах. Как мне кажется, вектор развития США должен включать в себя свободу слова. Этот вопрос также затрагивает и игроков НБА, которые выражают свои политические взгляды.

Из того, что мы увидели в социальных сетях, цензуры быть не должно — за исключением непристойного или вредного контента, особенно для детей. Нам нужно отстаивать принцип свободы слова и надеяться, что это будет поддержано новой администрацией», — приводит слова Сильвера портал Basket News.