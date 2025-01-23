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Эй Смит потребовал проверить Пиппена на наркотики, так как тот назвал себя GOAT в НБА

Эй Смит потребовал проверить Пиппена на наркотики, так как тот назвал себя GOAT в НБА
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит потребовал проверить шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена на наркотики, поскольку не так давно тот предположил, что является величайшим игроком в истории североамериканской лиги.

«О боже, пусть Скотти пройдёт тест на наркотики, хочу узнать результаты. Возьмите у него анализ мочи, сделайте анализ крови. Ты, должно быть, шутишь, не могу поверить в то, что ты сказал. При всём уважении к Патрику Беверли и остальным людям, которые говорят, что Пиппен имеет право называть себя лучшим, вам тоже необходимо пройти тест на наркотики. Как Скотти мог быть лучшим, если даже не был лучшим в своей команде?» — приводит слова Эй Смита портал Fadeaway World.

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