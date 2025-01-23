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Чарания: «Сиксерс» разочарованы отсутствием на площадке Эмбиида

Чарания: «Сиксерс» разочарованы отсутствием на площадке Эмбиида
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Руководство клуба «Филадельфия Сиксерс» разочаровано тем, что лидер команды, камерунский центровой Джоэл Эмбиид не принимает участия в играх. Об этом сообщил известный американский инсайдер Шэмс Чарания.

«Насколько я понимаю, даже сегодня, судя по тому, что я слышу, Джоэл Эмбиид продолжает проходить реабилитацию, продолжая пытаться сделать всё возможное, чтобы вернуться на площадку. Тем не менее, по моей инфоормаии, его отсутствие вызывает разочарование в клубе», — приводит слова Чарании портал Basket News.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Эмбиид принял участие только в 13 играх. В среднем он набирает 24,4 очка и делает 7,9 подбора.

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