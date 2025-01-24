Единая лига: расписание на 24 января

Сегодня, 24 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего матча.

Расписание Единой лиги на 24 января:

18:30 мск – «Самара» – «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 января 2025, пятница. 18:30 МСК Самара Самарская область Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент является ЦСКА. На счету московской команды 23 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 22 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. На счету подопечных Хавьера Паскуаля 21 победа и пять поражений.

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