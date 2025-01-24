Единая лига: расписание на 24 января
Поделиться
Сегодня, 24 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего матча.
Расписание Единой лиги на 24 января:
18:30 мск – «Самара» – «Зенит».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги в настоящий момент является ЦСКА. На счету московской команды 23 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 22 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. На счету подопечных Хавьера Паскуаля 21 победа и пять поражений.
Материалы по теме
Главные спортивные новости дня:
Комментарии
- 24 января 2025
-
10:00
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:07
-
08:32
-
07:23
-
07:05
-
06:50
-
06:16
-
00:51
-
00:41
-
00:22
- 23 января 2025
-
23:57
-
22:37
-
21:44
-
20:48
-
19:16
-
18:17
-
17:35
-
16:30
-
16:05
-
15:20
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
12:55
-
12:13
-
11:32
-
10:45
-
10:12
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27