Евролига: расписание матчей на 24 января

В пятницу, 24 января, состоится очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 24 января:

22:00 мск – АСВЕЛ – «Барселона»;

22:00 мск – «Альба» – «Бавария»;

22:15 мск – «Олимпиакос» – «Фенербахче».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого 16 побед и шесть поражений. Вторая позиция у турецкого «Фенербахче» (14 побед — семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Монако» (13 побед — девять поражений).

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