Евролига: расписание матчей на 24 января
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В пятницу, 24 января, состоится очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Евролиги на 24 января:
22:00 мск – АСВЕЛ – «Барселона»;
22:00 мск – «Альба» – «Бавария»;
22:15 мск – «Олимпиакос» – «Фенербахче».
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
24 января 2025, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
24 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
24 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого 16 побед и шесть поражений. Вторая позиция у турецкого «Фенербахче» (14 побед — семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Монако» (13 побед — девять поражений).
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