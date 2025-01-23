Дюрант объяснил, почему его трио с Ирвингом и Харденом не добилось успеха в «Бруклин Нетс»

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант объяснил, почему его трио с Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом не добилось успеха в «Бруклин Нетс».

«Травмы. Коронавирус. Мы не выходили на площадку. Я думаю, что эти два фактора были самыми важными. Многие люди хотели бы сказать, что мы просто не смогли построить хорошие взаимоотношения, но это не так. Существует куча историй обо мне, Джеймсе и Кайри. Как только мы вышли на площадку и по-настоящему начали вместе играть, именно это могло вызвать поддержку среди фанатов.

Это была культура, которую мы создавали. Многие люди не могли этого увидеть, но наша связь была очень особенной. Вот почему я хотел остаться. С точки зрения баскетбола и «химии» это была идеальная ситуация», — приводит слова Дюранта портал Fadeaway World.

Дюрант, Харден и Ирвинг выступали вместе в составе «Нетс» с 2021 по 2022 год.