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Эй Смит — об отстранении Батлера: ещё один уровень непрофессионализма. Его надо обменять

Эй Смит — об отстранении Батлера: ещё один уровень непрофессионализма. Его надо обменять
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит поделился мнением об отстранении клубом «Майами Хит» лёгкого форварда Джимми Батлера на два матча за опоздание на авиарейс команды.

«Джимми, ты не помогаешь себе, брат мой. Это ещё один уровень непрофессионализма. «Майами Хит» надо обменять его», — приводит слова Эй Смита портал Clutch Points.

В сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,8 передачи.

Ранее была названа сумма, которую может потерять Батлер в результате отстранений со стороны «Майами».

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