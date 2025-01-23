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«С этим надо смириться». Тренер «Хит» Споэльстра — о дисквалификации Джимми Батлера

«С этим надо смириться». Тренер «Хит» Споэльстра — о дисквалификации Джимми Батлера
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал то, что руководство команды отстранило лёгкого форварда Джимми Батлера на два матча.

«Я довёл до игроков команды, что нужно привыкнуть к этому, смириться. Такова жизнь в НБА. И именно её мы выбрали. Если вы считаете, что всё будет предсказуемо и тихо, то это большая ошибка», — приводит слова Споэльстры портал ESPN.

«Хит» отстранили Батлера за неуважение к правилам команды, недисциплинированное поведение и поведение, наносящее ущерб команде, включая пропуск авиарейса команды в Милуоки во вторник, 21 января.

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