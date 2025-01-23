«Маккаби» Тель-Авив победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги с отрывом в 12 очков
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Сегодня, 23 января, состоялся матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги между израильским клубом «Маккаби» из Тель-Авива и сербской «Црвеной Звездой». Встреча завершилась победой израильтян со счётом 85:73 (21:20, 23:12, 23:27, 18:14).
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 73
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс, Деджулиус
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, душ Сантуш
Наиболее результативным игроком в составе «Маккаби» Тель-Авив стал американский разыгрывающий защитник Джон Ди Бартоломео. В ходе матча ему удалось набрать 15 очков, сделать пять подборов и отдать две передачи.
Самым результативным игроком в составе «Црвены Звезды» стал сербский разыгрывающий защитник Милош Теодосич. За время встречи он набрал 15 очков, сделал один подбор и отдал пять передач.
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