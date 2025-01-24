30 очков Вембаньямы помогли «Спёрс» победить «Пэйсерс» в выездном матче в Париже

23 января в Париже на стадионе «Аккор Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио Спёрс» и «Индианой Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 140:110 (30:29, 30:38, 45:23, 35:30) в пользу «Спёрс».

Наиболее результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал французский центровой Виктор Вембаньяма. В ходе встречи он набрал 30 очков, сделал 11 подборов и отдал шесть передач.

Самым результативным игроком в составе «Индианы Пэйсерс» стал канадский атакующий защитник Беннедикт Матурин. За время встречи он набрал 24 очка, сделал три подбора и совершил один блок-шот.