30 очков Вембаньямы помогли «Спёрс» победить «Пэйсерс» в выездном матче в Париже
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23 января в Париже на стадионе «Аккор Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио Спёрс» и «Индианой Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 140:110 (30:29, 30:38, 45:23, 35:30) в пользу «Спёрс».
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
110 : 140
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Сиакам - 18, Тёрнер - 14, Халибёртон - 13, Топпин - 13, Брайант - 9, Нембард - 8, Макконнелл - 4, Несмит - 3, Уокер - 2, Шиппард - 2, Деннис, Фёрфи, Джонсон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Васселл - 25, Барнс - 20, Сохан - 13, Джонс - 11, Джонсон - 9, Касл - 9, Шампани - 7, Мамукелашвили - 6, Пол - 3, Брэнэм - 3, Коллинс - 2, Сиссоко - 2, Уэсли, Бэсси
Наиболее результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал французский центровой Виктор Вембаньяма. В ходе встречи он набрал 30 очков, сделал 11 подборов и отдал шесть передач.
Самым результативным игроком в составе «Индианы Пэйсерс» стал канадский атакующий защитник Беннедикт Матурин. За время встречи он набрал 24 очка, сделал три подбора и совершил один блок-шот.
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