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Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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«Реал» Мадрид на последних секундах вырвал победу в матче с «Басконией» в Евролиге

«Реал» Мадрид на последних секундах вырвал победу в матче с «Басконией» в Евролиге
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23 января состоялся матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанскими клубами — «Реалом» и «Басконией». Матч завершился победой мадридского клуба со счётом 90:89 (22:21, 20:24, 22:22, 26:22).

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 89
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке, Саманич

Наиболее результативным игроком в составе «Реала» стал аргентинский разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо. В ходе встречи он набрал 22 очка, сделал четыре подбора, отдал шесть передач, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал греческий форвард Николаос Рогкавопулос. За время встречи грек набрал 22 очка, сделал 11 подборов, а также совершил один перехват.

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