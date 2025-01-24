«Реал» Мадрид на последних секундах вырвал победу в матче с «Басконией» в Евролиге

23 января состоялся матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанскими клубами — «Реалом» и «Басконией». Матч завершился победой мадридского клуба со счётом 90:89 (22:21, 20:24, 22:22, 26:22).

Наиболее результативным игроком в составе «Реала» стал аргентинский разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо. В ходе встречи он набрал 22 очка, сделал четыре подбора, отдал шесть передач, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал греческий форвард Николаос Рогкавопулос. За время встречи грек набрал 22 очка, сделал 11 подборов, а также совершил один перехват.