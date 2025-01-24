Евролига: результаты матчей 23 января

23 января состоялся очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности прошли пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 23 января:

«Анадолу Эфес» – «Олимпия» — 110:66

«Маккаби» Тель-Авив – «Црвена Звезда» — 85:73;

«Панатинаикос» – «Жальгирис» — 89:76;

«Виртус» – «Монако» — 80:86;

«Реал» Мадрид – «Баскония» — 90:89.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает греческий «Олимпиакос». В активе этой команды 16 побед и шесть поражений. Второе место у турецкого «Фенербахче» (14 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (14 побед — девять поражений).