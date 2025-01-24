Евролига: результаты матчей 23 января
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23 января состоялся очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности прошли пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 23 января:
«Анадолу Эфес» – «Олимпия» — 110:66
«Маккаби» Тель-Авив – «Црвена Звезда» — 85:73;
«Панатинаикос» – «Жальгирис» — 89:76;
«Виртус» – «Монако» — 80:86;
«Реал» Мадрид – «Баскония» — 90:89.
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
110 : 66
Олимпия
Милан, Италия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Уиллис
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Бортолани, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Шилдс, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 73
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс, Деджулиус
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
89 : 76
Жальгирис
Каунас, Литва
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
80 : 86
Монако
Монако, Монако
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Акеле, Такер
Монако: Блоссомгейм, Папаяннис, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
23 января 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 89
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке, Саманич
Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает греческий «Олимпиакос». В активе этой команды 16 побед и шесть поражений. Второе место у турецкого «Фенербахче» (14 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (14 побед — девять поражений).
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