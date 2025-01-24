Дабл-дабл Вашингтона помог «Далласу» обыграть «Оклахому», у Гилджес-Александера 31 очко

В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 121:115.

Дабл-дабл в составе «Далласа» оформил тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон, на счету которого 22 очка и 19 подборов, а также три результативные передачи. Лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер набрал 31 очко, также сделав один подбор и семь ассистов.

Лидирующие в Западной конференции «Тандер» потерпели второе поражение за восемь последних матчей.