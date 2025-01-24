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Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс, результат матча 24 января 2025, счет 115:121, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Дабл-дабл Вашингтона помог «Далласу» обыграть «Оклахому», у Гилджес-Александера 31 очко
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В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 121:115.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 12, Уиггинс - 9, Карузо - 8, Уоллес - 7, Дорт - 6, Уильямс - 6, Карлсон - 3, Джонс, Флаглер, Дука
Даллас Маверикс: Динвидди - 28, Ирвинг - 24, Вашингтон - 22, Проспер - 14, Гэффорд - 12, Гримс - 9, Эдвардс - 7, Клебер - 3, Уильямс - 2, Гортман, Харди, Моррис

Дабл-дабл в составе «Далласа» оформил тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон, на счету которого 22 очка и 19 подборов, а также три результативные передачи. Лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер набрал 31 очко, также сделав один подбор и семь ассистов.

Лидирующие в Западной конференции «Тандер» потерпели второе поражение за восемь последних матчей.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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