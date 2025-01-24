Стали известны стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА — 2025

Национальная баскетбольная ассоциация назвала составы стартовых пятёрок команд обеих конференций на Матч всех звёзд — 2025.

В старте Западной конференции выйдут Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

За Восточную конференцию с первых секунд игру начнут Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») и Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).

Матч всех звёзд НБА — 2025 пройдёт 16 февраля в Сан-Франциско (США, штат Калифорния).

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