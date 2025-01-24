Дабл-даблы Лилларда и Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Майами»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Хозяева обыграли соперника со счётом 125:96.
НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
125 : 96
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Адетокунбо - 25, Трент-мл. - 21, Портис - 16, Лопес - 11, Роллинз - 7, Смит - 6, Принс - 3, Джексон - 3, Умуде - 2, Коннотон - 2, Боучэмп, Ливингстон, Райт, Джонсон
Майами Хит: Уэр - 22, Хироу - 21, Робинсон - 12, Адебайо - 11, Йович - 8, Жакез-мл. - 8, Розир - 4, Ларссон - 4, Хайсмит - 3, Джонсон - 2, Кристофер - 1, Бёркс, Лав
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард, записавший на свой счёт дабл-дабл: 29 очков, девять подборов и 11 передач. Лёгкий форвард Яннис Адетокунбо оформил 25 очков и сделал 12 подборов и четыре передачи.
В составе «Майами» самым результативным игроком стал центровой Кел'эл Уэр, также записавший в свой актив дабл-дабл: 22 очка и десять подборов.
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