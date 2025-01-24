Дабл-даблы Лилларда и Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Майами»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Хозяева обыграли соперника со счётом 125:96.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард, записавший на свой счёт дабл-дабл: 29 очков, девять подборов и 11 передач. Лёгкий форвард Яннис Адетокунбо оформил 25 очков и сделал 12 подборов и четыре передачи.

В составе «Майами» самым результативным игроком стал центровой Кел'эл Уэр, также записавший в свой актив дабл-дабл: 22 очка и десять подборов.