Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать победу в матче с «Сакраменто»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева обыграли соперника со счётом 132:123.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 35 очков, 22 подбора и 17 передач.

В составе «Сакраменто» самым результативным игроком стал центровой Домантас Сабонис, записавший в свой актив дабл-дабл: 23 очка, 19 подборов и восемь передач. В следующем матче «Наггетс» встретятся с «Миннесотой», а «Кингз» сыграют с «Нью-Йорк Никс».