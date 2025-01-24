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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать победу в матче с «Сакраменто»

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать победу в матче с «Сакраменто»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева обыграли соперника со счётом 132:123.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Браун - 21, Портер - 20, Уэстбрук - 18, Маррей - 18, Строутер - 9, Уотсон - 6, Гордон - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Фокс - 17, Монк - 15, Макдермотт - 15, Лайлз - 12, Мюррэй - 11, Эллис - 6, Маклафлин, Хаертер, Джонс, Картер, Лень, Краудер

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 35 очков, 22 подбора и 17 передач.

В составе «Сакраменто» самым результативным игроком стал центровой Домантас Сабонис, записавший в свой актив дабл-дабл: 23 очка, 19 подборов и восемь передач. В следующем матче «Наггетс» встретятся с «Миннесотой», а «Кингз» сыграют с «Нью-Йорк Никс».

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