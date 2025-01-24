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Лос-Анджелес Лейкерс — Бостон Селтикс, результат матча 24 января 2025, счет 117:96, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» переиграть одного из лидеров Востока «Бостон»
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В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:96.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 96
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Ривз - 23, Джеймс - 20, Кнехт - 13, Винсент - 12, Хатимура - 10, Кристи - 6, Хэйс - 5, Колоко - 2, Милтон - 2, Реддиш, Джеймс, Финни-Смит
Бостон Селтикс: Порзингис - 22, Браун - 17, Тейтум - 16, Спрингер - 10, Притчард - 7, Хозер - 6, Кета - 6, Корнет - 4, Холидэй - 3, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Тиллман, Уолш, Шейерман

40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, записав в свою статистику 20 очков и 11 подборов, а также шесть результативных передач. Его партнёр по команде центровой Энтони Дэвис набрал 24 очка, добавив к ним восемь подборов и три ассиста.

Калифорнийцы выиграли четыре матча из пяти последних. Занимающий второе место в Восточной конференции «Бостон» вторую встречу из последних четырёх.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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