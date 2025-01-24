Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» переиграть одного из лидеров Востока «Бостон»

В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:96.

40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, записав в свою статистику 20 очков и 11 подборов, а также шесть результативных передач. Его партнёр по команде центровой Энтони Дэвис набрал 24 очка, добавив к ним восемь подборов и три ассиста.

Калифорнийцы выиграли четыре матча из пяти последних. Занимающий второе место в Восточной конференции «Бостон» вторую встречу из последних четырёх.