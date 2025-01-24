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Йокич стал автором достижения, покорявшегося легендой НБА лишь единожды 57 лет назад

Йокич стал автором достижения, покорявшегося легендой НБА лишь единожды 57 лет назад
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз» оформил трипл-дабл, набрав 35 очков, 22 подбора и 17 результативных передач. Это стало вторым разом в истории североамериканской лиги, когда игрок сумел добиться следующих статистических показателей: 30/20/15. Ранее такое удавалось только легендарному Уилту Чемберлену (в 1968 году).

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Браун - 21, Портер - 20, Уэстбрук - 18, Маррей - 18, Строутер - 9, Уотсон - 6, Гордон - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Фокс - 17, Монк - 15, Макдермотт - 15, Лайлз - 12, Мюррэй - 11, Эллис - 6, Маклафлин, Хаертер, Джонс, Картер, Лень, Краудер

Отметим, что на счету Йокича в нынешнем сезоне уже 20 трипл-даблов. Сербский игрок является лидером Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю.

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