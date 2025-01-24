Йокич стал автором достижения, покорявшегося легендой НБА лишь единожды 57 лет назад

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз» оформил трипл-дабл, набрав 35 очков, 22 подбора и 17 результативных передач. Это стало вторым разом в истории североамериканской лиги, когда игрок сумел добиться следующих статистических показателей: 30/20/15. Ранее такое удавалось только легендарному Уилту Чемберлену (в 1968 году).

Отметим, что на счету Йокича в нынешнем сезоне уже 20 трипл-даблов. Сербский игрок является лидером Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю.

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