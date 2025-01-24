Результаты игрового дня НБА 24 января
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В ночь с 23 на 24 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 24 января
- «Индиана Пэйсерс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 110:140.
- «Орландо Мэджик» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 79:101.
- «Атланта Хоукс» – «Торонто Рэпторс» — 119:122.
- «Оклахома-Сити Тандер» – «Даллас Маверикс» — 115:121.
- «Милуоки Бакс» – «Майами Хит» — 125:96.
- «Денвер Наггетс» – «Сакраменто Кингз» — 132:123.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бостон Селтикс» — 117:96.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Чикаго Буллз» — 131:106.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Вашингтон Уизардс» — 110:93.
НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
110 : 140
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Сиакам - 18, Тёрнер - 14, Халибёртон - 13, Топпин - 13, Брайант - 9, Нембард - 8, Макконнелл - 4, Несмит - 3, Уокер - 2, Шиппард - 2, Деннис, Фёрфи, Джонсон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Васселл - 25, Барнс - 20, Сохан - 13, Джонс - 11, Джонсон - 9, Касл - 9, Шампани - 7, Мамукелашвили - 6, Пол - 3, Брэнэм - 3, Коллинс - 2, Сиссоко - 2, Уэсли, Бэсси
НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
79 : 101
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Орландо Мэджик: Вагнер - 20, Да Силва - 16, Блэк - 12, Ховард - 10, Банкеро - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Картер - 3, Джозеф - 2, Куин - 1, Айзек, Хьюстан, Энтони
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 21, Камара - 16, Авдия - 13, Грант - 12, Бэнтон - 10, Уильямс - 8, Шарп - 7, Мюррэй - 6, Хендерсон - 4, Рит - 2, Уокер - 2, Макгауэнс, Минайя, Рупер, Клингэн
НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 122
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Богданович - 23, Дэниэлс - 22, Оконгву - 19, Янг - 18, Крейчи - 13, Барлоу - 11, Хантер - 8, Джонсон - 3, Родди - 2, Рисашер, Нэнс, Мэтьюз
Торонто Рэпторс: Барнс - 25, Браун - 18, Пёлтль - 17, Буше - 17, Дик - 15, Барретт - 15, Олиник - 11, Шид - 2, Митчелл - 2, Уолтер, Темпл, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 12, Уиггинс - 9, Карузо - 8, Уоллес - 7, Дорт - 6, Уильямс - 6, Карлсон - 3, Джонс, Флаглер, Дука
Даллас Маверикс: Динвидди - 28, Ирвинг - 24, Вашингтон - 22, Проспер - 14, Гэффорд - 12, Гримс - 9, Эдвардс - 7, Клебер - 3, Уильямс - 2, Гортман, Харди, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
125 : 96
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Адетокунбо - 25, Трент-мл. - 21, Портис - 16, Лопес - 11, Роллинз - 7, Смит - 6, Принс - 3, Джексон - 3, Умуде - 2, Коннотон - 2, Боучэмп, Ливингстон, Райт, Джонсон
Майами Хит: Уэр - 22, Хироу - 21, Робинсон - 12, Адебайо - 11, Йович - 8, Жакез-мл. - 8, Розир - 4, Ларссон - 4, Хайсмит - 3, Джонсон - 2, Кристофер - 1, Ричардсон, Бёркс, Лав
НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Браун - 21, Портер - 20, Уэстбрук - 18, Маррей - 18, Строутер - 9, Уотсон - 6, Гордон - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Фокс - 17, Монк - 15, Макдермотт - 15, Лайлз - 12, Мюррэй - 11, Эллис - 6, Маклафлин, Хаертер, Джонс, Картер, Лень, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 96
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Ривз - 23, Джеймс - 20, Кнехт - 13, Винсент - 12, Хатимура - 10, Кристи - 6, Хэйс - 5, Колоко - 2, Милтон - 2, Реддиш, Джеймс, Финни-Смит
Бостон Селтикс: Порзингис - 22, Браун - 17, Тейтум - 16, Спрингер - 10, Притчард - 7, Хозер - 6, Кета - 6, Корнет - 4, Холидэй - 3, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Тиллман, Уолш, Шейерман
НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
131 : 106
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 21, Пост - 20, Сантос - 19, Уиггинс - 17, Муди - 16, Шрёдер - 11, Подзиемски - 10, Луни - 4, Джексон-Дэвис - 4, Пэйтон II - 3, Хилд - 3, Уотерс III - 3, Спенсер
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Гидди - 16, Досунму - 13, Болл - 9, Картер - 9, Смит - 9, Вучевич - 9, Уильямс - 7, Бузелис - 3, Филлипс - 3, Хортон-Такер - 2, Терри - 2
НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 93
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 22, Джонс - 19, Харден - 17, Леонард - 15, Бамба - 13, Зубац - 11, Коффи - 10, Батюм - 3, Хиланд, Миллер, Кристи, Мэнн, Браун, Джонс, Портер
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Кулибали - 15, Сарр - 14, Каррингтон - 12, Валанчюнас - 12, Кузма - 7, Джордж - 5, Дэвис - 2, Шампани - 1, Кисперт - 1, Вукчевич, Гилл, Холмс
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