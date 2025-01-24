В ночь с 23 на 24 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 января

«Индиана Пэйсерс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 110:140.

«Орландо Мэджик» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 79:101.

«Атланта Хоукс» – «Торонто Рэпторс» — 119:122.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Даллас Маверикс» — 115:121.

«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» — 125:96.

«Денвер Наггетс» – «Сакраменто Кингз» — 132:123.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бостон Селтикс» — 117:96.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Чикаго Буллз» — 131:106.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Вашингтон Уизардс» — 110:93.

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