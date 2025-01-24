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Леброн и Бронни отклонили приглашение участвовать в конкурсе мастерства на Матче звёзд НБА

Леброн и Бронни отклонили приглашение участвовать в конкурсе мастерства на Матче звёзд НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его сын Бронни отказались принять участие в конкурсе мастерства в рамках Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Крис Хэйнс.

«Я узнал, что лига хотела, чтобы Леброн Джеймс и Бронни Джеймс вошли в историю как первый дуэт отца и сына, которые бы приняли участие в конкурсе мастерства в рамках Матча всех звёзд. Приглашение было отклонено», – сказал Хэйнс.

Кроме того, Хэйнс сообщил, что Бронни также отклонил приглашение от участия в Матче восходящих звёзд в составе команды G-лиги.

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