Гомельский высказался о решении отстранить судей, работавших на матче ЦСКА и «Локо»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об отстранении бригады арбитров, работавшей на недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (104:106). Напомним, в концовке встречи произошёл скандал после удаления лидера армейцев Каспера Уэйра, который вылетел за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Американец получил технический фол, что вызвало недовольство других баскетболистов ЦСКА, а тренер армейцев Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

«Я согласен с мнением Судейской комиссии Единой лиги ВТБ. Ошибки судей в концовке матче ЦСКА – «Локо» на результат не повлияли. Количество ошибок не превысило среднематчевые по лиге. Отстранение — серьёзная мера. Предполагаю, что были просуммированы ошибки в последних матчах, которые обслуживали эти арбитры», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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