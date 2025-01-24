Кенни Аткинсон возглавит одну из команд на Матче звёзд НБА — 2025

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон возглавит одну из команд в предстоящем Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует пресс-служба НБА.

После поражения «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» «Кливленд» гарантировал себе лучший результат в Восточной конференции до конца нынешней недели. Для Аткинсона этой первый вызов такого рода в карьере.

Ещё одну команду Востока возглавит помощник Аткинсона из штаба «Кливленда». От Западной конференции тренерами выступят главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт и один из его ассистентов.

Матч всех звёзд НБА в 2025 году объединит три команды из восьми игроков, выбранных из числа лучших звёзд лиги, и четвёртую команду — выигравшую Матч восходящих звёзд, который уже несколько лет проводится в формате мини-турнира.