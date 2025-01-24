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Энтони Дэвис: вместе с Леброном мотивированы выиграть ещё один чемпионат

Энтони Дэвис: вместе с Леброном мотивированы выиграть ещё один чемпионат
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис признался, что вместе с товарищем по команде Леброном Джеймсом нацелен ещё на один чемпионский титул.

«Во-первых, мы хотим выиграть ещё одно чемпионство для города. Во-вторых, у нас никогда не было парада. В-третьих, до сих пор много разговоров, что прошлое чемпионство было со звёздочкой, хотя я считаю, что, вероятно, тот титул был самым сложным. Вместе с Леброном мы очень и очень мотивированы выиграть ещё один чемпионат», – приводит слова Дэвиса Bleacher Report.

Прошлый титул «Лейкерс» взяли в 2020 году. Плей-офф того сезона проходил в специальном «пузыре» из-за эпидемии коронавируса.

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