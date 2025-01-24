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Гарретт Нэвелс заменит Джеремайю Мартина на Матче всех звёзд Единой лиги

Гарретт Нэвелс заменит Джеремайю Мартина на Матче всех звёзд Единой лиги
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Атакующий защитник «Пармы» Гарретт Нэвелс примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ 2025 года. Как информирует пресс-служба Единой лиги, американец заменит игрока «Уралмаша» Джеремайю Мартина в команде «Гости». Мартин не сможет принять участие в мероприятии из-за травмы.

В нынешнем сезоне Единой лиги Нэвелс в 20 матчах в среднем набирал 15,9 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,7 передачи.

Матч всех звёзд Единой лиги состоится 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее стало известно, что защитник «Пари Нижний Новгород» Зак Наталл также примет участие в Матче звёзд — 2025. Игрок нижегородцев заменит Ксавьера Муна из «Зенита».

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