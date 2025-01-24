Адам Сильвер ответил, оправдал ли Виктор Вембаньяма ожидания в НБА

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер поделился мнением о французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Виктор превзошёл все ожидания. Раньше не раз бывало, что множество прогнозируемых игроков под первым номером драфта, возможно, не по своей вине, из-за травм или других факторов, не справлялось. Они не оправдывали тех высоких ожиданий, которые возлагали на них. Поэтому я стараюсь сохранять хладнокровие в том, что касается потенциала игрока. У меня никогда не было сомнений в характере Виктора, его мотивации, напористости и интеллекте. Всё это становится очевидным, когда разговариваешь с ним. Я бы сказал, что сейчас все эти качества проявляются в его играх в НБА», — приводит слова Сильвера NBA Analysis.

Виктор Вембаньяма играет в шахматы со случайными прохожими: