Шакил О'Нил назвал лучшего бигмена НБА на данный момент

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился мнением о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Никола на сегодняшний день является лучшим «большим» в лиге. Точка. Других нет даже близко. Он войдёт в число лучших. Йокич играет правильно. Я очень уважаю этого парня», — сказал Шакил в эфире Inside the NBA.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич к настоящему моменту принял участие в 38 матчах, в которых в среднем набирал 30,2 очка, совершал 13,4 подбора и отдавал 10,1 передачи.

Йокич издевательски забил данк через Деандре Джордана: