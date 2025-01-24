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«Никогда не чувствовал себя таким беспомощным». Драммонд — о трудном сопернике в НБА

«Никогда не чувствовал себя таким беспомощным». Драммонд — о трудном сопернике в НБА
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Андре Драммонд вспомнил о соперничестве с восьмикратным участником Матча всех звёзд НБА Дуайтом Ховардом. По словам Драммонда, против Ховарда ему было особенно сложно играть в защите.

«Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Это заставило меня почувствовать себя маленьким мальчиком», — сказал Драммонд в подкасте Пола Джорджа.

По словам Андре, его мнение о работе в тренажёрном зале с тяжёлыми весами изменилось после игры против Дуайта:

«Я всегда был против того, чтобы работать с большими весами. В таких случаях я говорил: «Эй, я и так от природы большой. Так зачем мне всё это?» Помню, после игры с Ховардом я сказал тренеру: «Какие бы силовые упражнения ты для меня ни приготовил, я их сделаю».

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